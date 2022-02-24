ВСУ сбили шестой российский самолет, под Харьковом ликвидировали танки РФ

Средства противовоздушной обороны Украины уничтожили шестой самолет Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
Судно страны-агрессора вывели из строя в районе Краматорска Донецкой области.
Генеральный штаб ВСУ сообщает об уничтожении четырех российских танков в Харькове.
"По нашей оперативной информации, на объездной дороге города Харьков сожжено 4 танка. Противник несет потери", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин в 4:00 вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение.
По информации пограничников, российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Белоруссия поддержала незаконные действия россиян.
Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
Украинские военные сбили пять вражеских самолетов и вертолет в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Отражая атаку на город Счастье, украинские бойцы уничтожили технику и ликвидировали около 50 врагов.
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