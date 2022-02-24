 
Ексклюзивы
1/5
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Просмотров: 5823
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
Просмотров: 783
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Просмотров: 1881
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Просмотров: 4014
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
1 Просмотров: 819
Как приобрести оружие и законно пользоваться - инструкция
Как приобрести оружие и законно пользоваться - инструкция
Просмотров: 7551
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
1 Просмотров: 837
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
Просмотров: 4041
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Просмотров: 243
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
1 Просмотров: 10522
Фото
Все фото
2
3
5
5
13
ВСУ сбили шестой российский самолет, под Харьковом ликвидировали танки РФ
ВСУ сбили шестой российский самолет, под Харьковом ликвидировали танки РФ
Как правильно собрать &quot;тревожный чемоданчик&quot;
Как правильно собрать "тревожный чемоданчик"
Боевики снова ударили по детсаду и гражданским домам: есть раненая
Боевики снова ударили по детсаду и гражданским домам: есть раненая
Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
В ход пошли &quot;Грады&quot;: показали обстрелянные оккупантами жилые дома
В ход пошли "Грады": показали обстрелянные оккупантами жилые дома
Видео
Все видео
Путинские войска атаковали ракетами пригород Харькова
Путинские войска атаковали ракетами пригород Харькова
Из оккупированного Крыма зашла военная техника РФ - МВД показало видео
Из оккупированного Крыма зашла военная техника РФ - МВД показало видео
Путин объявил Украине войну. Взрывы слышны во многих крупных городах Украины
Путин объявил Украине войну. Взрывы слышны во многих крупных городах Украины
В Киеве задержали проплаченных митингующих, которые хотели поднять бунт в тюрьмах
В Киеве задержали проплаченных митингующих, которые хотели поднять бунт в тюрьмах
Боевики обстреливают Счастье: летит в многоэтажки, горят трансформаторы
Боевики обстреливают Счастье: летит в многоэтажки, горят трансформаторы
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
Просмотров: 9090
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 3645
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 2520
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 738
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2475
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
21 февраля 2022
1 Просмотров: 1206
Тривожний рюкзак
"Ще не купила сухого пального, хорошої тушківки й таких шампунів, щоб голову мити без води, – пише знайома Віка. Пропонує сходити в ...
четверг, 24 февраля 2022 10:38

ВСУ сбили шестой российский самолет, под Харьковом ликвидировали танки РФ
5

  Комментировать

Средства противовоздушной обороны Украины уничтожили шестой самолет Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Судно страны-агрессора вывели из строя в районе Краматорска Донецкой области.

Генеральный штаб ВСУ сообщает об уничтожении четырех российских танков в Харькове.

"По нашей оперативной информации, на объездной дороге города Харьков сожжено 4 танка. Противник несет потери", - говорится в сообщении.

Российская техника, подбитая в Луганской области
Фото: Информационное сопротивление
Российская техника, подбитая в Луганской области
Российская техника, подбитая в Луганской области
Российская техника, подбитая в Луганской области
Российская техника, подбитая в Луганской области

Президент России Владимир Путин в 4:00 вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение.

По информации пограничников, российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Белоруссия поддержала незаконные действия россиян.

Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

Украинские военные сбили пять вражеских самолетов и вертолет в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Отражая атаку на город Счастье, украинские бойцы уничтожили технику и ликвидировали около 50 врагов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ВСУ сбили шестой российский самолет, под Харьковом ликвидировали танки РФ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
февраля

Корабль с беженцами затонул в Черном море – даты

Самое читаемое
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине Просмотров: 52755
Путин объявил Украине войну. Взрывы слышны во многих крупных городах Украины
Путин объявил Украине войну. Взрывы слышны во многих крупных городах Украины
 Просмотров: 36562
Война на Донбассе: сообщили трагические новости с передовой
Война на Донбассе: сообщили трагические новости с передовой Просмотров: 30042
Киев атаковали баллистическими ракетами
Киев атаковали баллистическими ракетами Просмотров: 20737
Самая мощная артиллерия ВСУ готовится дать отпор врагу: показали фото
Самая мощная артиллерия ВСУ готовится дать отпор врагу: показали фото
3
 Просмотров: 19935
Происшествия
Садовый предупредил о диверсантах во Львове
Садовый предупредил о диверсантах во Львове Просмотров: 441
В Умани российский снаряд убил жителя
В Умани российский снаряд убил жителя Просмотров: 621
Людей из городов возле линии разграничения эвакуируют по железной дороге
Людей из городов возле линии разграничения эвакуируют по железной дороге Просмотров: 243
В Херсонской области российские оккупанты стреляли с вертолетов - трое пограничников погибли
В Херсонской области российские оккупанты стреляли с вертолетов - трое пограничников погибли Просмотров: 1440
В Киеве горит воинская часть на Броварском проспекте: есть пострадавшие
В Киеве горит воинская часть на Броварском проспекте: есть пострадавшие Просмотров: 1458
Больше всего комментируют
6
Порошенко требует заняться "большим строительством" армии
6
Украина разрабатывает расторжение дипломатических отношений с РФ - Зеленский
5
"Выбор сделан. Мы победим" - Ющенко с семьей остаются в Украине
2
"Россияне, вы нам не братья" - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
1
Украинская телеведущая подписалась в сепаратизме - хвалила Путина за оккупацию ОРДЛО
Голосов: 234
Голосование Помогут ли санкции США и ЕС приостановить российскую агрессию?
  • Да, заставят задуматься о последствиях
  • Нет, он не признает Украину как государство
  • Мне безразлично
Просмотреть