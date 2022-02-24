ВСУ сбили шестой российский самолет, под Харьковом ликвидировали танки РФ

Средства противовоздушной обороны Украины уничтожили шестой самолет Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Судно страны-агрессора вывели из строя в районе Краматорска Донецкой области.

Генеральный штаб ВСУ сообщает об уничтожении четырех российских танков в Харькове.

"По нашей оперативной информации, на объездной дороге города Харьков сожжено 4 танка. Противник несет потери", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин в 4:00 вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение.

По информации пограничников, российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Белоруссия поддержала незаконные действия россиян.

Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

Украинские военные сбили пять вражеских самолетов и вертолет в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Отражая атаку на город Счастье, украинские бойцы уничтожили технику и ликвидировали около 50 врагов.