Вспомнил, что у него в Харькове родня – предатель сдался в плен

Пленный предал Украину в 2014-м. Фото: СБУ

Задержали оккупанта, предавшего Украину в 2014 году.

Об этом сообщает СБУ.

"Он – кадровый офицер российских вооруженных сил, уроженец Днепропетровщины. Военную специальность получил в Полтавском военном институте связи. Через 8 лет после предательства решисты устроили ему тест на верность: "убей своего родственника", - говорится в сообщении.

Мужчина вспомнил, что у него в Украине родные и сдался в плен.

"В Николаеве – родной племянник, в Харькове – родные тетя и дядя, три брата и сестра",- говорит захватчик.

Теперь он сожалеет о том, что сделали с Харьковом.

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"Мне болит, что и здесь я предатель, и там. Я повсюду предатель", – говорит на допросе.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.