Вражеских диверсантов поймали в Киеве, Харькове и Львове

Во Львове нацгвардейцы поймали российского диверсанта.
Во время патрулирования они заметили мужчину, который явно не ориентировался на местности и что-то искал.
В рюкзаке нашли паспорт гражданина России, водительские удостоверения и документы офицера запаса РФ. При нем также была флешка и дисковые носители. Гвардейцы установили, что он искал в интернете информацию о размещении Львовского бронетанкового завода.
СБУ в Киеве задержала мужчину, представившегося иностранным журналистом. Доказать это не смог. В его телефоне были обнаружены фотографии размещения позиций украинских войск.
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В Харьковской области спецслужбы задержали четырех корректировщиков огня вражеской артиллерии.
В случае общественного задержания вероятного следует проверить мобильные телефоны и сообщать об этом силовым структурам.
Оккупанты устанавливают на земле специальные маяки для наведения ракет.
Их нужно ломать или сообщать о таких "находках" в Национальную полицию Украины, говорится в сообщении на фейсбук-странице Отделения полиции 2 Ровенского РУП ГУНП в Ровенской области.
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