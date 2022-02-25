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пятница, 25 февраля 2022 19:42

Вражеских диверсантов поймали в Киеве, Харькове и Львове

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Вражеских диверсантов поймали в Киеве, Харькове и Львове
У задержанных диверсантов необходимо проверять телефоны. Фото: Нацгвардия

Во Львове нацгвардейцы поймали российского диверсанта.

Во время патрулирования они заметили мужчину, который явно не ориентировался на местности и что-то искал.

В рюкзаке нашли паспорт гражданина России, водительские удостоверения и документы офицера запаса РФ. При нем также была флешка и дисковые носители. Гвардейцы установили, что он искал в интернете информацию о размещении Львовского бронетанкового завода.

СБУ в Киеве задержала мужчину, представившегося иностранным журналистом. Доказать это не смог. В его телефоне были обнаружены фотографии размещения позиций украинских войск.

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В Харьковской области спецслужбы задержали четырех корректировщиков огня вражеской артиллерии.

В случае общественного задержания вероятного следует проверить мобильные телефоны и сообщать об этом силовым структурам.

Оккупанты устанавливают на земле специальные маяки для наведения ракет.

Их нужно ломать или сообщать о таких "находках" в Национальную полицию Украины, говорится в сообщении на фейсбук-странице Отделения полиции 2 Ровенского РУП ГУНП в Ровенской области.

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