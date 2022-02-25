Война в Украине: оккупанты обстреливают Киев, Винницу, Ровно, Кропивницкий

Вторые сутки Вооруженные силы отражают атаку русских войск. Украинские города находятся под обстрелами вражеской техники.

Gazeta.ua собрала информацию, происходящую в городах, где сейчас самая опасная ситуация.

В Киеве жители прячутся в подвалах и укрытиях. Город под обстрелом.

В Виннице обстрелы. Люди тоже в укрытиях.

В Сумах идут бои.

Оккупантs в Сумах. Фото: УП

Ровенский аэропорт получил ракетный удар.

Также ночью обстреляли Кропивницкий, там нанесли воздушный удар по украинским подразделениям в центре города, сообщает Генштаб.

Украинские военные удерживают Гостомель.

Неспокойно и в Новой Каховке на Херсонщине.

Потерпел обстрел и Старобельск в Луганской области. Там загорелось два двухэтажных дома. Также перебит газопровод, идет утечка газа. На месте уже трудятся спасатели.

Обстрелянный дом в Старобельске на Луганщине. Фото: Сергей Гайдай

Во Львове звучат сирены.

С 4.00 утра 24 февраля в Украине продолжаются боевые действия. Российские войска атакуют по нескольким направлениям. Около трех ночи 25 февраля на окраине Киева, в районе Гостомеля, раздавались взрывы. Там расположен военный аэродром, который русским военным не удалось оккупировать 24 февраля.