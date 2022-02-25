Война в Украине: оккупанты обстреливают Киев, Винницу, Ровно, Кропивницкий

Вторые сутки Вооруженные силы отражают атаку русских войск. Украинские города находятся под обстрелами вражеской техники.
Gazeta.ua собрала информацию, происходящую в городах, где сейчас самая опасная ситуация.
В Киеве жители прячутся в подвалах и укрытиях. Город под обстрелом.
В Виннице обстрелы. Люди тоже в укрытиях.
В Сумах идут бои.
Ровенский аэропорт получил ракетный удар.
Также ночью обстреляли Кропивницкий, там нанесли воздушный удар по украинским подразделениям в центре города, сообщает Генштаб.
Украинские военные удерживают Гостомель.
Неспокойно и в Новой Каховке на Херсонщине.
Потерпел обстрел и Старобельск в Луганской области. Там загорелось два двухэтажных дома. Также перебит газопровод, идет утечка газа. На месте уже трудятся спасатели.
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