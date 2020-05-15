Военный порезал сослуживца и полицейского

В Одессе военнослужащий напал с ножом на двух человек. Фото: npu.gov.ua

В Одессе задержали военнослужащего, ранившего ножом сослуживца и полицейского.

Инцидент произошел вчера поздно вечером на улице Василия Стуса в Малиновском районе, якобы на территории складов Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, пишет УНИАН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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"Подозреваемый оказал сопротивление - при задержании нанес ножевое ранение еще и полицейскому", - сообщил источник.

В каком состоянии раненые, неизвестно. С нападавшим работают следователи. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

В прокуратуре, полиции и ВМС данной информации пока не комментируют.

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