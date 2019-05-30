На трассе легковушка врезалась в грузовик. Фото: KyivOperative

На Житомирской трассе под Киевом автомобиль BMW на высокой скорости врезался в припаркованный грузовик.

Легковушка почти полностью зашла под прицеп, водитель погиб мгновенно.

"Смертельное ДТП на Житомирской трассе. Водитель автомобиля BMW врезался в попутный грузовик. Смерть наступила мгновенно", - сообщает dtp.kiev.ua.

Авария произошла неподалеку от села Копылов. По предварительной информации, водитель легковушки на скорости около 150 км/ч вышел на опережение справа вслепую и сразу врезался в припаркованную фуру.

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Спасатели ДСНС растянули машины и вытащили останки погибшего водителя.

В Тернопольской области столкнулись автомобиль Mitsubishi и грузовик MAN. На момент аварии в легковом автомобиле находилось пятеро мужчин. Трое погибли сразу, еще двое госпитализированы в больницу.