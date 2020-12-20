Во время стрельбы погиб мужчина. Пулю получил и свидетель

На Кировоградщине в результате перестрелки один человек погиб и один ранен. Фото: pixabay.com

В Новомиргороде Кировоградской области в ​​результате перестрелки один человек погиб и один ранен.

Стрельба произошла ночью 20 декабря. Между знакомыми мужчинами возник конфликт. В результате один из участников избил другого. Оскорбленный пошел домой, взял свое охотничье ружье и вернулся. Он застрелил мужчину, с которым дрался раньше, и ранил свидетеля, рассказал начальник Новомиргородского отделения полиции Юрий Тупица.

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"После содеянного мужчина сбежал и скрывался в летней кухне у знакомого. Там его и нашли оперативники", - отметил Юрий Тупица, передает novomyrgorod.com.

Задержанный был ранее судим за нанесение тяжких телесных повреждений. После погашения судимости оформил официально охотничье ружье в собственность.

Ростислав Мительський, который умер после перестрелки в Першотравенске Днепропетровской, был студентом военно-юридического института Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого в Харькове. Случайно оказался на месте перестрелки, говорят в университете.