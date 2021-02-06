Во Львове избили экипаж патрульной полиции

В итоге участников драки доставили в Львовское районное управление полиции и установили их личности. Фото из открытых источников

Во Львове правоохранители открыли уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений патрульным.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции. Отмечено, что экипаж патрульных во время несения службы увидел драку на улице Зеленой.

"Патрульные остановились у мужчин, чтобы пресечь правонарушение. Однако неизвестные на замечания правоохранителей не реагировали, вели себя агрессивно, один из них нанес патрульным телесные повреждения", - говорится в сообщении.

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В итоге участников драки доставили в Львовское районное управление полиции и установили их личности. Ими оказались львовяне возрасте 29, 32 и 48 лет.

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