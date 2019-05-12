В супругов попала молния

На Львовщине молния убила мужчину. Фото - ВВС

В городе Сокаль на Львовщине на дачном участке молния смертельно поразила 66-летнего мужчину.

Трагедия случилась 11 мая, сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

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Как отмечается, молния попала в супругов - мужчину и 70-летнюю женщину.

Мужчина вследствие этого погиб на месте. Его жена получила травмы, ее госпитализировали.

От удара молнии погибли двое мужчин в городе Хмельник Винницкой области. На момент несчастного случая товарищи - один из которых является жителем райцентра, а второй из соседнего с городом села Лелитка - находились в беседке недалеко от магазина.