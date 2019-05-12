В супругов попала молния

В городе Сокаль на Львовщине на дачном участке молния смертельно поразила 66-летнего мужчину.
Трагедия случилась 11 мая, сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Николая Сопильняка молния убила на глазах у жены
Как отмечается, молния попала в супругов - мужчину и 70-летнюю женщину.
Мужчина вследствие этого погиб на месте. Его жена получила травмы, ее госпитализировали.
От удара молнии погибли двое мужчин в городе Хмельник Винницкой области. На момент несчастного случая товарищи - один из которых является жителем райцентра, а второй из соседнего с городом села Лелитка - находились в беседке недалеко от магазина.
×
Комментарии