В столичном общежитии взорвалась граната: двое погибших

Фото: Киев Оперативный

В Деснянском районе столицы, в общежитии по улице Карла Маркса произошел взрыв.

Двое мужчин получили смертельные ранения. Трагедия произошла вечером, 16 ноября, сообщили в полиции.

Правоохранители выясняют все детали трагедии. Что именно взорвалось пока неизвестно.

По информации сообщества dtp.kiev.ua, взорвалась граната. В результате один человек погиб мгновенно, другой некоторое время был в критическом состоянии, но вскоре умер.

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"Видимо, бросили и хотели убежать. Первый успел только увернуться, другой отскочил на три метра и прожил еще 25 мин", - говорится в сообщении.

В ночь на 25 октября среди торговых павильонов на рынке в Киеве разорвалась граната. Ее бросил неизвестный мужчина, который прошел на территорию рынка. Происшествие произошло в 00:40 на Троещине по адресу улица Теодора Драйзера, 8. Это территория рынка "Радосинь".