В Праге обрушился дом: под завалами оказались трое украинцев

Фото: ceskenoviny

В центре Праги на ул. Микуландска произошел обвал дома. Ремонтные работы там выполняла бригада рабочих из Закарпатья. Под завалами двух этажей оказались трое украинцев, сообщает ceskenoviny.

Двое пострадавших из Хуста, еще один из Виноградова. Он впервые поехал на заработки. Именно его состояние является самым тяжелым - у мужчины серьезная травма позвоночника. Он в Центральном военном госпитале в состоянии искусственной комы.

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Как сообщают местные СМИ, пожарные нашли двух людей сразу после обвала части здания, третьего раненого пришлось искать под завалами. Известно также, что люди работали на строительстве нелегально. Поэтому остальных рабочих бригады депортируют в Украину.

Причины обвала двух этажей здания расследует местная полиция.

Группа неизвестных мужчин избила трех украинских заробитчан, когда они вышли из магазина. Это произошло в селе Глоскув близ Варшавы. Нападавшие набросились на своих жертв с бейсбольными битами. Одного из трех украинцев агрессоры очень сильно избили. Мужчина попал в больницу с проломленным черепом и откушенным языком от эпилептического припадка.