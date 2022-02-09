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четверг, 10 февраля 2022 02:52

В одесском порту задержали контрабанду электронных сигарет на 7,4 млн грн
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Фото: dpsu.gov.ua

В Одессе контрабандой пытались переправить в Украину партию электронных сигарет иностранного производства без марок акцизного сбора.

Рыночная стоимость изъятого составляет более 7,4 млн. грн., сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины 8 февраля.

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Электронные сигареты пограничники обнаружили в одном из контейнеров, прибывшем в одесский порт из Китая. Из него извлекли около 30 тыс. упаковок е-сигарет, так называемых "вейпов".

"Скрытые от контроля электронные гаджеты для курения пытались переместить под видом товаров народного потребления. Конечной точкой маршрута незаконной переправки курива должна быть столица Украины", - говорится в сообщении.

Под Львовом в городе Пустомыты полицейские разоблачили подпольный табачный цех, где подрабатывали сигареты известных украинских и мировых брендов.

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