В Одессе сгорело кафе в парке

Фото: "Думская"

В Одессе на территории парка имени Горького полностью сгорело кафе ВДВ.

Пожар начался около 16:15. Первые пожарные прибыли через 25 мин. Они не могли приступить к тушению из-за проблем с гидрантами, передает "Думская".

Огонь горел на площади 300 квадратных метров. Здание кафе было сделано из легковоспламеняющихся конструкций.

На место инцидента прибыли 12 пожарных расчетов. Спасатели обесточили территорию парка.

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Локализовать возгорание удалось уже в 17:14. Кроме помещения самого кафе, огонь уничтожил пристроенный зал игровых автоматов.

Пострадавших нет. Причина пожара выясняется.

23 апреля произошел пожар в промзоне Черкасс. Возгорание произошло на площадке промзоны на территории бывшего завода химического волокна. Там работало предприятие по переработке старых автомобильных покрышек. На предприятии использовали легкогорючие растворители и самодельные ректификационные колонны.