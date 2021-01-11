В Одессе избили полицейских

В Одессе избили двух полицейских. Фото: Нацполиция

В Одессе избили двух полицейских.

Как отмечается, пострадали двое лейтенантов Национальной полиции Украины - 24-летняя девушка и 26-летний парень. Об этом сообщает Думская.

Первый эпизод произошел около 19:30 на перекрестке Успенской и Ришельевской улиц. Там копы пытались успокоить пьяного 22-летнего хулигана, а тот толкнул сотрудницу полиции и она ударилась головой о служебный автомобиль. Врачи констатировали у полицейского закрытую черепно-мозговую травму и подозрение на сотрясение мозга.

Второй инцидент, в котором пострадал 26-летний лейтенант, произошел около 22:00 в Вознесенском переулке. Во время задержания 43-летний нарушитель ударил копа в лицо и столкнул его с лестницы. Правоохранителя доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и тупой травмой живота.

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По этим фактам открыто два производства по ч.1 ст.345 УК (насилие в отношении работника правоохранительного органа). Если вину фигурантов докажут в суде, они могут сесть в тюрьму на три года.

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