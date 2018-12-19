В лобовом столкновении сошлись микроавтобусы: много погибших

На Херсонщине в результате лобового столкновения двух микроавтобусов погибли 5 человек. Фото - kherson.net.ua

19 декабря около 13:00 на автотрассе между селами Раденское и Великие Копани Алешковского района Херсонщины произошла смертельная авария. Там лоб в лоб столкнулись микроавтобусы Renault и "УАЗ". Погибло 5 человек.

Иномарку занесло на скользкой дороге и она вылетела на встречную полосу, по предварительным данным, пишет kherson.net.ua. На обледеневшей дороге водители транспортных средств затормозить не успели. От удара автомобили превратились в груду металлолома.

"Людей из обломков 5 спасателей вырезали гидравлическими ножницами в течение 1,5 часов. Однако мало кого удалось спасти", - говорит начальник Алешковского райотдела ГСЧС Сергей Иванча.

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В Renault погибли на месте ДТП водитель и 2 пассажиров - 2 женщины и мужчина 48-49 лет. С "УАЗа", принадлежащего районному предприятию электросетей, достали тело 59-летнего водителя. Его 60-летний попутчик умер от травм в больнице. Выжил только 44-летний пассажир. У него перелом голени и серьезный ушиб грудной клетки. Его также доставили в больницу.

Все погибшие жители города Алешки и поселка Бриловка. Обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

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