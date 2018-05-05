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суббота, 05 мая 2018 13:17

В Кривом Роге скончался подозреваемый в масштабном ДТП

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В Кривом Роге скончался подозреваемый в масштабном ДТП
Александра Волкова обвиняли в ДТП, в Кривом Роге унесло 11 жизней. Водитель умер в СИЗО. Фото: apostrophe.ua

В СИЗО умер Александр Волков - водитель, которого обвиняли в масштабном ДТП, где погибли 11 человек. Имел онко.

Об этом в Facebook сообщил Николай Колексник, депутат криворожской горсовета.

"Водитель "Мазды" (по версии следствия), подозреваемый как виновник страшного ДТП, где погибли 11 человек и еще 10 были травмированы, Александр Волков, умер в СИЗО, онко. Все", - говорится в сообщении.

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17 апреля в Кривом Роге в результате столкновения легкового автомобиля, маршрутки и автобуса погибли на месте 8 человек. Позже в больнице скончались еще трое. Большинство пострадавших и погибших были сотрудниками "АрселорМиттал Кривой Рог".

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