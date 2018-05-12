В Кривом Роге погиб шахтер

На шахте "Гвардейская" снова авария. Фото - galinfo.com.ua

12 мая на шахте "Гвардейская", которая входит в состав "Криворожского железорудного комбината", произошла авария. В результате погиб один рабочий.

Об этом сообщает местное издание "Первый городской".

Завал находится на большой глубине, и сейчас специалисты пытаются спуститься в шахту, чтобы освободить тело погибшего шахтера.

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26 апреля на этой же шахте в результате несчастного случая пострадали два шахтера. Один получил травмы, другой - погиб.

5 мая в Польше на шахте Софиевка в Ястшембе-Здруй исчезло 7 человек. На шахте произошел сильный толчок, после которого пропала связь с 7 горняками еще 4 работников удалось эвакуировать.