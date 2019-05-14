В киевском метро поймали мужчину с гранатами

В Киеве, на станции метро Вокзальная, полиция задержала мужчину с 2 гранатами.
Злоумышленником оказался 21-летний уроженец Черкасской, ранее не имел проблем с законом. Об этом сообщает Национальная полиция.
Полицейские сразу пригласили подозрительного мужчину в комнату полиции и во время поверхностного осмотра обнаружили в его сумке 2 гранаты Ф-1 и 3 запала к ним. Об этом рассказал начальник управления полиции в метрополитене в городе Киеве Михаил Никонов.
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Сейчас правонарушитель задержан. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
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