В Киеве взорвали дом с детьми

В спальном районе Киева в 2-этажном доме прогремел взрыв. Там живет семья с детьми. Фото - 24ks.news

В спальном районе Киева по ул. 37-я Садовая линия, 20 в 2-этажном доме прогремел взрыв. Там живет семья с детьми.

Пока все спали, неизвестный подкрался к дому и через забор бросил взрывное устройство в окно. После совершенного преступник скрылся в неизвестном направлении. Инцидент произошел в ночь на 25 декабря, сообщили в столичной полиции.

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По словам полицейских, возможно это был взрывпакет, привязан к камню. После взрыва начал идти едкий дым и хозяин выбросил неизвестный предмет обратно в окно. К счастью, никто не пострадал.

По какой причине именно этой семье забросили предмет и именно взорвалось - установит следствие. На месте работала патрульная полиция, кинологи, взрывотехники, следственно-оперативная группа и спасатели.

Взрыв прогремел в отделении банка на ул. Центральной в Павлограде Днепропетровской области. В результате взрыва были повреждены витрины здания. Пострадавших нет. В тот же день полиция задержала 38-летнего мужчину. Подозревают, что он бросил в здание гранату РГД-5.