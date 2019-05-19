В доме взорвалась шаровая молния

Шаровая молния залетела в дом. Фото: полиция

В Тернопольской области шаровая молния взорвалась в помещении.

Инцидент произошел 18 мая, в селе Дежурная Чертковского района, сообщается на сайте главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области.

Во время грозы шаровая молния влетела в помещение через систему вентиляции и взорвалась.

В помещении обвалился подвесной потолок. Пожары взрыв не вызвал. Пострадавших нет.

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"На момент инцидента внутри помещения находилось двое взрослых и пятеро детей, среди них двое соседских. Всех доставили в больницу. После осмотра медиков отпущены домой", - говорится в сообщении.

В городе Сокаль на Львовщине на дачном участке молния смертельно поразила 66-летнего мужчину.