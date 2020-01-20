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понедельник, 20 января 2020 18:10

В доме произошел взрыв. Есть погибшие

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В доме произошел взрыв. Есть погибшие
Вблизи Запорожья в доме от взрыва гранаты погибли двое 38-летних мужчин. Фото - Главком

В селе Лежино вблизи Запорожья в доме обнаружили трупы двух 38-летних мужчин.

Предварительно, погибли от взрыва гранаты, металлические обломки которой нашли на месте происшествия, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчины выпивали. В результате неосторожного обращения с боеприпасом произошел взрыв. В результате хозяин и его гость погибли на месте. Полицейские изъяли металлические обломки корпуса гранаты "Ф-1", рычаг взрывателя и другие вещественные доказательства. Изъятое направлено на исследование", - сказано в сообщении.

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Правоохранители установили, что во время употребления спиртных напитков и, в результате неосторожного обращения с боеприпасом, произошел взрыв. В результате которого оба мужчины скончались на месте происшествия.

Следователи открыли уголовное производство. Продолжается досудебное исследования.

В Кропивницком от взрыва гранаты в собственном доме погиб 57-летний ветеран АТО. Его жена попала в реанимацию с ранением головы.

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