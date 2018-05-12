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суббота, 12 мая 2018 16:25

В Черногории убили украинскую миллионершу: консул подтвердил гражданство

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В черногорском Которе вечером 11 мая было найдено тело гражданки Украины, безнесвумен Анастасии Лашмановой.

Об этом передает черногорское издание Vijesti.

Тело с ножевыми ранениями нашли в квартире, где жила женщина. Прокуратура начала расследование дела.

Лашманова была директором нескольких компаний. Ее фирма Sea trade три года назад купила популярный в регионе отель "Мимоза" в центре Тивата. В этом же регионе находится элитный комплекс "Перла", которым владела Лашманова. На престижном курорте Будва Анастасия имела студию красоты "Роковая".

Автор: pravda.com.ua
  Анастасия Лашманова
Анастасия Лашманова

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Активы Лашмановой оцениваются примерно в 105 млн евро. Мотив убийства неизвестен, но по данным источников издания, ее могли убить во время ограбления квартиры.

Автор: pravda.com.ua
  Анастасия Лашманова
Анастасия Лашманова

Консул подтвердил украинское гражданство женщины. Об этом в Twitter написал начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.

"Консул подтвердил гражданство Украины погибшей 11 мая в Черногории. Проводятся первоочередные процессуальные меры", - говорится в сообщении.

Автор: hromadske.ua
 

В марте этого года в Днепре жене французского режиссера Олиаса Барко - Любви Барко облили лицо кислотой. Женщина уверена - ее заказал бывший муж. После развода он не отдает жене их сына.

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12
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