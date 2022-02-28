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Спецтема: Напад Росії на Україну

В центре Чернигова ракета попала в дом

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В центре Чернигова ракета попала в дом
Пожар после попадания вражеской ракеты в многоэтажку был ликвидирован.Фото: скриншот с видео

В жилой дом в центре Чернигова попала российская ракета.

Об этом сообщило "Суспільне Чернігів" в Telegram.

Случилось это ночью, в 02:45. Дом горит.

"Загорелся пожар, горят два нижних этажа. Количество травмированных пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Спикер ГСЧС Черниговщины Александр Ивченко сообщил "Суспільному", что в результате ракетного удара пострадала женщина.

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"Травмы у женщины незначительные, пожар ликвидирован", - добавил он.

Оккупанты коварно атакуют жилые кварталы в Харькове. Вчера снаряд попал в 9-ти этажку, погибла женщина, спасатели эвакуировали 2 десятка человек.

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