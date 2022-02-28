В центре Чернигова ракета попала в дом

В жилой дом в центре Чернигова попала российская ракета.
Об этом сообщило "Суспільне Чернігів" в Telegram.
Случилось это ночью, в 02:45. Дом горит.
"Загорелся пожар, горят два нижних этажа. Количество травмированных пока неизвестно", - говорится в сообщении.
Спикер ГСЧС Черниговщины Александр Ивченко сообщил "Суспільному", что в результате ракетного удара пострадала женщина.
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"Травмы у женщины незначительные, пожар ликвидирован", - добавил он.
Оккупанты коварно атакуют жилые кварталы в Харькове. Вчера снаряд попал в 9-ти этажку, погибла женщина, спасатели эвакуировали 2 десятка человек.
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