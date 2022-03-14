В Бердянске оккупанты похитили священника

С временно оккупированного Бердянска Запорожской области рашисты вывезли в неизвестном направлении священника Православной церкви Украины Олега Николаева. Перед этим провели обыск его дома и "арестовали".

Об этом сообщили верующие храма, которые каждое утро созваниваются, пишет "Укринформ".

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"Утром дом священника окружили люди с автоматами, провели обыск, ничего не нашли, арестовали отца Олега и вывезли в неизвестном направлении. Жене с особыми потребностями Юлии, которая имеет орфанную болезнь и постоянно нуждается в терапии, приказали не выходить из дома", - пишет издание.

Отмечается, что первые угрозы на мобильный телефон священник начал получать еще во время боев за Бердянск. Он обнародовал скрин переписки с врагом в Facebook. Его страница пока недоступна.

Автор: ukrinform.ua Оккупанты угрожали священнику перед похищением

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