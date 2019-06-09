В Белой Церкви отключат воду из-за загрязнения реки

В городе Белая Церковь в Киевской области, после утечки тонны инсектицида в реку Рось в воскресенье отключат водоснабжение. ФОТО: UNN

В городе Белая Церковь в Киевской области, после утечки тонны инсектицида в реку Рось в воскресенье отключат водоснабжение.

Об этом в Facebook сообщает Белоцерковская районная государственная администрация.

"Обращаемся ко всем жителям сообщению о запрете вылова рыбы, купания и выпаса скота в акватории реки Рось. Также, 9 июня в 23-00 будет отключено водоснабжение ", - сообщили в РГА.

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Водоснабжение возобновится после проведения исследований воды.

В селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области произошла авария. Автомобиль, который транспортировал 1 т инсектицида "Нурали B", перевернулся в приток реки Рось.