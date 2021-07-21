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среда, 21 июля 2021 14:02

В аэропорту Киева мужчина с ножом напал на спецназовца

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В аэропорту Киева мужчина с ножом напал на спецназовца
Фигурант ранее попадал в поле зрения полиции. Фото: Нацполиция

В международном аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского мужчина с ножом напал на полицейского из-за замечания.

Инцидент произошел около 17:00 20 июля, сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Сотрудник полиции особого назначения получил информацию о том, что в зале ожидания неизвестный мужчина курит (в неотведенном для этого месте. - Gazeta.ua). Полицейский сделал правонарушителю замечание, однако тот начал размахивать перед ним ножом", - говорится в сообщении.

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Полицейский успокоил злоумышленника и передал его следственно-оперативной группе, которая задержала нападающего. Это киевлянин, 1977 года рождения. Он уже попадал в поле зрения полиции за совершение административных правонарушений, а также преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

За содеянное мужчине грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В Ровно мужчина напал на полицейских, которые приехали на вызов об избиении. Правоохранителей вызвали на АЗС, там трое хулиганов до обморока избили парня. Одного из нападавших задержали. Тогда другой набросился на полицейских с кулаками, трепал их за автомат и форму.

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Дата
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