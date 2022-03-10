Угроза технологической катастрофы: россияне вторглись на объекты ГТС

Это может привести к технологической катастрофе в регионе. Фото: facebook.com/tsoua2020

Российские террористы вторглись на объекты газотранспортной системы Украины.

Это создало угрозу прекращения транзита российского газа в Европу, сообщает Оператор ГТС Украины в Facebook.

"Группировка российских военных пытается попасть на компрессорные станции в Новопскове Луганской области и Купянске Харьковской области, чтобы вмешаться в работу ГТС. Вмешательство в технологические процессы работы газотранспортной системы создает значительные риски для безопасности непрерывной транспортировки газа потребителям в Украине и Европе", - отмечает оператор.

Это может привести к технологической катастрофе в регионе. О чрезвычайной ситуации и угрозе уже сообщили правоохранительным органам, уполномоченным органам государственной власти, а также российскому "Газпрому".

"Требуем, чтобы военные и вооруженные группировки немедленно покинули территории компрессорных станций и прекратили попытки влиять на работу ГТС", - говорится в сообщении.

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