Угроза технологической катастрофы: россияне вторглись на объекты ГТС

Российские террористы вторглись на объекты газотранспортной системы Украины.
Это создало угрозу прекращения транзита российского газа в Европу, сообщает Оператор ГТС Украины в Facebook.
"Группировка российских военных пытается попасть на компрессорные станции в Новопскове Луганской области и Купянске Харьковской области, чтобы вмешаться в работу ГТС. Вмешательство в технологические процессы работы газотранспортной системы создает значительные риски для безопасности непрерывной транспортировки газа потребителям в Украине и Европе", - отмечает оператор.
Это может привести к технологической катастрофе в регионе. О чрезвычайной ситуации и угрозе уже сообщили правоохранительным органам, уполномоченным органам государственной власти, а также российскому "Газпрому".
"Требуем, чтобы военные и вооруженные группировки немедленно покинули территории компрессорных станций и прекратили попытки влиять на работу ГТС", - говорится в сообщении.
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