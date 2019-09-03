Убитая женщина на свалке: задержали подозреваемого

В Харьковской области на свалке нашли убитую женщину. Подозреваемого задержали. Фото - ТРК "Сигма"

В Лозовой на Харьковщине задержали подозреваемого в убийстве 40-летней женщине, которую с перерезанным горлом нашли на свалке.

Им оказался 54-летний местный житель. Ранее он уже имел проблемы с законом через хуліганство. Об этом сообщил начальник райотдела полиции Виталий Пономарь, передает ТРК "Лозовая".

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Мотив убийства, и где именно это произошло, пока не сообщается.

40-летнюю женщину нашли убитой на свалке в Лозовой на Харьковщине утром 2 сентября. Ее звали Ирина. Работала официанткой в ​​кафе "Малибу" и "Колумб". По словам местных жителей, убийство произошло около магазина подарков и косметики "Натали", который расположен на территории 5-го микрорайона.