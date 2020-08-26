Убийство проститутки в Киеве: появились новые подробности

В Киеве клиент-американец убил проститутку, которая оказалась матерью 5 детей. Фото: t.me/KyivOperativ

В Киеве 61-летнего гражданина США задержали по подозрению в убийстве 34-летней жительницы Одессы.

Они познакомились в центре столицы. Обменялись номерами телефонов и через некоторое время встретились в квартире, которую снимал иностранец. Там они вместе проводили время. Об этом пишет УНН со ссылкой на собственные источники среди правоохранителей.

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"Во время распития спиртного мужчине показалось, что женщина пытается что-то подсыпать в его бокал. Он схватил женщину за шею и начал душить. Когда понял, что потерпевшая не дышит, то спрятал ее тело с диваном. Когда в квартиру по окончании срока аренды пришел хозяин, то иностранец сказал, что чувствует себя плохо и ему срочно нужно в больницу", - рассказали правоохранители.

Иностранца забрала "скорая", а хозяева во время уборки квартиры обнаружили труп женщины. Иностранец из больницы сбежал, но был задержан.

Следователи открыли уголовное производство. Официальных комментариев полиция пока не предоставила.

Убийство произошло в столичной квартире на ул. Филатова, 1/22. Сообщалось, что женщину по адресу вроде как привел сутенер по заказу клиента-американца, который и снимал квартиру. У убитой осталось 5 детей.