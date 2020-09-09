Убийство беременной: в полиции раскрыли новые подробности

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В полиции раскрыли новые подробности убийства 32-летней беременной женщины в Мариуполе Донецкой области. Выяснилось, что она исчезла еще 5 сентября. Тогда не вернулась из больницы. А родственники сообщили об исчезновении только на следующий день. Мобильный телефон женщины был выключен.

Во время поисков удалось выйти на мужчину, с которым она общалась. Установлено, что злоумышленник убил ее и ограбил, рассказал начальник Центрального отдела полиции Сергей Бичин.

"К полицейским в поисках женщины присоединились волонтеры. Проверили всю прилегающую территорию по маршруту женщины, больницы и другие возможные места ее пребывания. Одновременно сыщики устанавливали и опрашивали всех знакомых мариупольчанки. Подозрение правоохранителей вызвал 57-летний мужчина с криминальным прошлым", - рассказал Сергей Бичин.

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В день своего исчезновения женщина пришла к мужчине в гости. Между ними возник конфликт, в ходе которого владелец дома ножом нанес гостье многочисленные ранения.

"Потерпевшая скончалась на месте. Злоумышленник забрал деньги и ювелирные украшения убитой. Тогда избавился от тела и орудия убийства: завернул все в одеяло, бросил в коллектор на своем дворе и замаскировал под камнями и шифером", - добавил полицейский.

Вещественные доказательства изъяли. Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Продолжается следствие.

8 сентября в Мариуполе Донецкой области нашли убитой беременную 32-летнюю женщину. Она исчезла, когда пошла в больницу. Тело обнаружили в сливной яме. Подозреваемого задержали. Это ранее судимый за убийство знакомый женщины. Он в преступлении сознался.