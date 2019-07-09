У офиса ЗеКоманды сожгли авто помощницы кандидата в нардепы

Фото: Facebook Романа Загородного

8 июля около 21:35 в центре Херсона подожгли автомобиль.

Полицейские установили, что он принадлежит местной жительнице, профессиональному адвокату, которая является доверенным лицом кандидата в народные депутаты по одному из избирательных округов в городе, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Оперативники устанавливают возможных свидетелей и очевидцев поджога. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, основная из которых связана с профессиональной деятельностью потерпевшей.

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Авто принадлежит Евгении Белой, доверенному лицу кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" Павла Павлиша (округ №182). Об этом в Facebook сообщил начальник избирательного штаба этого кандидата Роман Завгородний.

Поджог произошел в центре города возле избирательного штаба, отметил Завгородний. Он призвал свидетелей происшествия писать в личные сообщения, пообещав анонимность и вознаграждение.

В Киеве неизвестные сожгли машину, которой пользовался доверенное лицо кандидата в президенты Руслана Кошулинского, депутат Киевского городского совета от ВО "Свобода" Владимир Назаренко.