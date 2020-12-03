У 17-летнего парня, который подорвался на пастбище, началась гангрена

Фото: Роман Медяник

За жизнь 17-летнего Максима Медяника с Сараты в Одесской области, в руках которого взорвалась граната, борются врачи детской областной больницы. Состояние парня тяжелое. Ему ампутировали ступню, поскольку началась гангрена. В правом глазе - осколок. Наблюдается падение показателей крови, есть риск внутреннего кровотечения. Он в искусственной коме.

До этого в районной больнице Максим перенес 12-часовую операцию по ампутации руки. Об этом Gazeta.ua рассказал его дядя Роман Медяник.

"Руку по кисть потерял, сложить ее не было возможности. Через два дня его перевезли в Одессу. После осмотра врачами военного госпиталя было принято решение об ампутации ноги. Потому что стоял вопрос его жизни. Глаз - в нем осколок. Подлечат и направят в больницу имени Филатова. Внутренние органы функционируют нормально. Сейчас он нуждается в переливании крови, потому что резко упали тромбоциты. В чем причина - врачи разбираются", - говорит Роман Медяник.

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Максим - один из 5 детей в семье Медяников. Во время выпаса скота он наткнулся на боеприпас, который рванул у него в руках.

"Мы точно не знаем, что произошло в тот день. Это нам сможет рассказать сам Максим, когда придет в себя. Предварительно, у него в руках рванула граната. Он помогал пасти скот на ферме, нашел боеприпас где-то на территории или в авто. Не знаю, что хотел с ним сделать", - добавил родственник.

Как долго продлится лечение - медики прогнозировать берутся.

Трагедия произошла 24 ноября вблизи поселка Сарата Одесской области. Тогда сообщалось, что пастух шел по полю. У него под ногами взорвался неизвестный предмет. Он частично потерял руку и находился в реанимационном отделении районной больницы.