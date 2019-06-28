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пятница, 28 июня 2019 09:52

Тройное убийство: мужчина вырезал семью соседей

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Тройное убийство: мужчина вырезал семью соседей
В Одессе мужчина жестоко убил семью: мужчину, его жену и тещу. Фото - dumskaya.net

27 июня в Одессе мужчина жестоко убил семью.

Трагедия произошла на ул. Княжеской около 23:00. Там преступник-сосед зарезал мужчину, его жену и тещу, сообщает "Думская".

Тело мужчины обнаружили на улице, у дома №6. Вероятно, он пытался уйти от нападавшего. В квартире нашли мертвыми женщин. Отмечают, что у всех погибших - множественные ножевые ранения.

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По словам очевидцев, подозреваемого удалось задержать почти сразу после совершения преступления. Это был пожилой человек, который жил по соседству и заявлял, что старшая из женщин должна ему деньги.

По неподтвержденной информации, он в очередной раз потребовал вернуть долг 16 тыс. грн, а женщина ответила оскорблением. После чего гость напал на нее с ножом, а затем и на других членов его семьи.

В Квитневом Житомирской области исчезла 80-летняя женщина. Впоследствии ее тело с синяками на шее нашли возле села. Убил женщину ее сосед, так как считал ведьмой. Собирался лишить жизни еще нескольким женщинам, которых подозревал в занятиях черной магией.

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