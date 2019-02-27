Три человека трагически погибли в доме

Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Конотопе на Сумщине.
Дым, что появлялся из-под крыши, заметил случайный прохожий и вызвал спасателей. Когда уже потушили пламя, в доме нашли молодых людей. Мужчина и две женщины уже были без признаков жизни. Вероятно они угорели, говорится в ТСН.
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Известно, что владелец усадьбы был на заработках. Дома остался его 31-летний сын с сожительницей и ее сестрой. Причину возгорания и обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.
В частном жилом доме в селе Дягова Менского района Черниговской области возник пожар. В огне погибли 3 детей.
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