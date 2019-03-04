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понедельник, 04 марта 2019 17:41

Трагически погибла 2-летняя девочка, ее братьев - спасли

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Трагически погибла 2-летняя девочка, ее братьев - спасли
На Днепропетровщине 2-летняя девочка погибла при пожаре в частном доме. Двух ее братьев - 4 и 6 лет - успели спасти соседи. Фото - npu.gov.ua

На Днепропетровщине 2-летняя девочка погибла при пожаре в частном доме. Двух ее братьев - 4 и 6 лет - успели спасти соседи.

Именно соседи около полудня заметили черный дым, который валил из дома. Бросились туда и успели вытащить двух детей. Девочку выносили уже спасатели: она задохнулась, и снова завести сердце не удалось, говорится в ТСН.

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Как выяснилось, взрослых во время пожара дома не было: отец ушел на работу, мать - в магазин.

Причиной пожара, скорее всего, говорят спасатели, стали детские шалости с огнем, который мгновенно превратил комнату в ловушку.

В селе Червоноблагодатное Горностаевского района Херсонщины во время пожара погибли 2 детей: 5-летний мальчик и его 7-летняя сестренка. Когда загорелось - дети были сами. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.

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04
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