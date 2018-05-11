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пятница, 11 мая 2018 12:36

Сыну нардепа вынесли приговор за ограбление

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Автор: Киев Оперативный
  В Киеве Оболонский райсуд приговорил несовершеннолетних грабителей магазина "Праздничный" - школьников Владислава Чобана и Богдана Попова сына народного депутата
В Киеве Оболонский райсуд приговорил несовершеннолетних грабителей магазина "Праздничный" - школьников Владислава Чобана и Богдана Попова сына народного депутата

Оболонский райсуд Киева приговорил несовершеннолетних грабителей магазина "Святковий" - школьников Владислава Чобана и сына нардепа Игоря Попова - Богдана к условному сроку наказания.

Соответствующее решение вынесла 10 мая коллегия судей во главе с председателем Владиславом Девятко, сообщила пресс-секретарь учреждения Инна Свинаренко, передает "Страна".

Вердикт вынесли с учетом чистосердечного раскаяния обвиняемых и их возраста. На таком наказании злоумышленников настаивали представители гособвинения по делу.

В суде уточнили - пострадавшие в истории с ограблением магазина также не заявили возражений и претензий установленному наказанию.

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"С учетом всех этих фактов суд пришел к выводу о целесообразности определения наказания в виде лишения свободы на пять лет с испытательным сроком на два года", - резюмировала Свинаренко.

Ограбление, за которое задержали Богдана Попова и его подельника, случилась 26 ноября 2017. Двое неизвестных в балаклавах совершили разбойное нападение на продуктовый магазин "Святковий", после чего один из преступников был задержан. У парня, который оказался сыном народного депутата и общественного активиста Игоря Попова, обнаружили и изъяли балаклаву и стартовый пистолет Retay калибра 9 мм с 7 патронами.

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