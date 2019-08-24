Супруги погибли от взрыва посреди улицы

Под Ивано-Франковском от взрыва гранаты погибли супруги. Фото - facebook.com/Виталий Меринов

В селе Микитинцы под Ивано-Франковском от взрыва погибли 2 человека.

Трагедия произошла днем ​​24 августа. Об этом сообщил депутат городского совета Виталий Меринов и обнародовал фото с места происшествия.

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Погибли мужчина и женщина, пишет "Галка" со ссылкой на собственные источники в полиции. Известно, что ранее судимый мужчина имел конфликт со своей женой. В ходе ссоры он вытащил взрывной предмет, вероятно гранату и привел его в действие. От взрыва погибли оба.

На месте работает полиция и медики.

В Киеве мужчина погиб от взрыва гранаты в квартире. 44-летний киевлянин поссорился со своей гражданской женой. Во время ссоры он достал гранату Ф-1 и подорвал ее. 38-летняя женщина госпитализирована с многочисленными ранениями.