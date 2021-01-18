Стрелял студент. Убитый - директор рынка: новые подробности гибели черного лесоруба

Фото: don.gp.gov.ua

Полицейскому, который застрелил черного лесоруба неподалеку с. Сартана Кальмиусского района Донецкой области, 23 года. Он - студент 3 курса Донецкого юридического университета МВД. Его отстранили от работы.

Убитый - 33-летний директор Киевского рынка Мариуполя. Мужчина получил пулю в шею. Об этом во время брифинга 18 января в Донецкой областной прокуратуре сообщил руководитель ведомства Евгений Белоусов.

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Следователи рассматривают основные 4 версии убийства: это умышленное убийство и превышение служебных полномочий полицейского; совершение убийства по неосторожности работником полиции; умышленное убийство другими работниками полиции, которые присутствовали в ходе задержания лиц при незаконной порубке леса; убийство другими лицами, что в настоящее время не были установлены.

Всего на месте происшествия полицейские нашли 9 гильз. Сколько точно выстрелов было сделано - неизвестно. Идет досудебное расследование. 4 мужчин, которых поймали на незаконной вырубке леса, уже неоднократно задерживали полицейские.

Вечером 16 января полиция разоблачила группу лиц в незаконной порубке леса на территории Мариуполя. Один из лесорубов хотел скрыться на автомобиле "Газель" и сбил полицейского. Для остановки машины правоохранители применили огнестрельное оружие, в результате чего водитель был смертельно травмирован. По данному факту начали служебное расследование.