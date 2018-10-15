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понедельник, 15 октября 2018 14:34

Сожгли авто работницы поселкового совета, которая активно боролась с коррупцией

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  В Коцюбинском сожгли машину работницы поселкового совета. Фото: Нацполиция
В Коцюбинском сожгли машину работницы поселкового совета. Фото: Нацполиция

В пгт. Коцюбинское на одной из парковок подожгли авто работницы Коцюбинского поселкового совета Дарьи Александровой, огонь быстро перекинулся на другие машины.

На месте происшествия работали спасатели, однако спасти автомобили не удалось. Огнем повреждено 7 машин среди них, среди них "Мерседес", "Митсубиси", "Хюндай". Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"На установленных видеокамерах видно, что мужчина бросает что-то в автомобили, которые начинают гореть. Автомобиль, который первым стала гореть, принадлежит ее (Дарьи Александровой, - ред.) мужу. Мужчина нигде не работает. Говорить однозначно, что это политический подтекст, пока рано, но мы эту версию не исключаем. Мы будем расследовать и то, что она сотрудница Коцюбинского поселкового совета, а также будем выяснять, чем занимался ее муж ", - отметил представитель полиции Киевской области Николай Жукович.

Сама же Александрова связывает поджог автомобилей со своей активной деятельностью.

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"Я в 3 часа ночи услышала сигнализацию. Сработала обратная связь. Подбежала к окну. Вижу - горит моя машина. С другой стороны - горит машина мужа. Это поджог. Эти машины куплены до того, как я устроилась на работу в совет, куда пошла для того, чтобы решать вопросы жизнедеятельности поселка. Это связано с моей активной деятельностью, потому что боремся за сохранение Беличанского леса и стараемся поломать коррупционные схемы, которые здесь укоренились ", - рассказала Александрова.

  В Коцюбинском сожгли машину работницы поселкового совета. Фото: Нацполиция
В Коцюбинском сожгли машину работницы поселкового совета. Фото: Нацполиция

Ранее, на одной из автостоянок Одессы произошел пожар. Сгорело 5 автомобилей. Предварительная причина пожара - поджог.

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