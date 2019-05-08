Смертельное ДТП под Киевом: назвали имя депутата

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
6 Просмотров: 3647
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 801
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 1962
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3141
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5418
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1845
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1971
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3195
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5447
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6876
Фото
Все фото
7
4
4
3
7
В Киеве Lexus влетел на ступеньки общежития
В Киеве Lexus влетел на ступеньки общежития
В Полтавской области ученики начальной школы повредили 25 могил
В Полтавской области ученики начальной школы повредили 25 могил
Расчлененный труп на даче: установили личность мужчины
Расчлененный труп на даче: установили личность мужчины
Погибший на Эльбрусе оказался полтавским бизнесменом
Погибший на Эльбрусе оказался полтавским бизнесменом
В катастрофе в Шереметьево погиб матрос, который предал Украину
В катастрофе в Шереметьево погиб матрос, который предал Украину
Видео
Все видео
Взрыв гранаты в Марганце: первые подробности
Взрыв гранаты в Марганце: первые подробности
В черкасской колонии голодают заключенные
В черкасской колонии голодают заключенные
Задержали предполагаемого убийцу беременной женщины
Задержали предполагаемого убийцу беременной женщины
Задержали виновницу "взрыва" в центре Киева
Задержали виновницу "взрыва" в центре Киева
"Морду бы разбила и выбросила в окно": учительница угрожала ученикам
"Морду бы разбила и выбросила в окно": учительница угрожала ученикам
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
4 Просмотров: 2754
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1197
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1332
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3105
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3276
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2019
Просмотров: 3096
Надійний
– Більше заміж не піду. Мужики перевелися, – говорить Оксана. Їй 32. Дружимо зі школи. У селі, де вона живе, я щоліта гостювала на ...
среда, 08 мая 2019 09:29

Смертельное ДТП под Киевом: назвали имя депутата

  Комментировать
Смертельное ДТП под Киевом: назвали имя депутата
Депутат горсовета Яготина Александр Мамлюга стал участником смертельного ДТП. Фото - Facebook Александра Мамлюгы

За рулем Chevrolet Niva, которая под Киевом сбил насмерть ветерана АТО Александра Омеляшко и его отца, находился депутат городского совета Яготина 32-летний Александр Малюга.

В горсовет депутат попал по спискам партии "Воля". В поданных в ЦИК документах говорилось, что он работал главным бухгалтером ООО "Зерновой край", сообщает "Обозреватель".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правоохранители объявили подозрение депутату, который сбил двух человек

В декларации за 2016 Малюга указал, что работает начальником отдела закупок и поставок ООО "Агро-С". Также известно, что он является игроком любительской футбольной команды Яготина "Автолидер".

У депутата есть жена и маленький сын.

ДТП произошло на дороге между городом Яготин и селом Сотниковка вечером 6 мая. Автомобиль Chevrolet Niva, за рулем которого находился депутат горсовета Яготина, выехал на встречную полосу и врезался в мотоцикл, на котором находились Александр Омеляшко и его отец. Александр воевал с 2014-го в АТО в батальоне "Киевская Русь". После аварии у депутата взяли на анализ кровь, в которой обнаружили 2 промилле алкоголя.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Смертельное ДТП под Киевом: назвали имя депутата». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

"Народ не нуждается в химии": казнили основателя новой науки

Самое читаемое
&quot;Я фотографирую не селебрити, а личностей мира&quot; - откровенные фото звезд от Марка Хома
"Я фотографирую не селебрити, а личностей мира" - откровенные фото звезд от Марка Хома
31
 Просмотров: 47970
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
25
 Просмотров: 47755
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
8
 1 Просмотров: 25365
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
19
 Просмотров: 20542
Расписали сценарий, если Рада не сможет определить дату инаугурации
Расписали сценарий, если Рада не сможет определить дату инаугурации Просмотров: 17640
Происшествия
Дело Гандзюк направили в суд
Дело Гандзюк направили в суд Просмотров: 18
Школьный автобус попал в смертельную аварию
Школьный автобус попал в смертельную аварию Просмотров: 162
Задержали педофила-серийника
Задержали педофила-серийника Просмотров: 243
Нардеп получил пулю в отеле
Нардеп получил пулю в отеле Просмотров: 3177
В Киеве Lexus влетел на ступеньки общежития
В Киеве Lexus влетел на ступеньки общежития
7
 Просмотров: 774
Больше всего комментируют
6
Зеленскому не нужны досрочные выборы
4
Россияне готовят подлую провокацию - разведка
2
Зеленский встретился с раввинами
2
Порошенко дал совет Зеленскому
2
Луценко хочет удержаться на должности и дружит с Коломойским - СМИ
Голосов: 1085
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Тоттенхем"
  • 2) "Аякс"
  • 3) "Ливерпуль"
  • 4) "Барселона"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua