Смертельное ДТП под Киевом: назвали имя депутата

Депутат горсовета Яготина Александр Мамлюга стал участником смертельного ДТП. Фото - Facebook Александра Мамлюгы

За рулем Chevrolet Niva, которая под Киевом сбил насмерть ветерана АТО Александра Омеляшко и его отца, находился депутат городского совета Яготина 32-летний Александр Малюга.

В горсовет депутат попал по спискам партии "Воля". В поданных в ЦИК документах говорилось, что он работал главным бухгалтером ООО "Зерновой край", сообщает "Обозреватель".

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В декларации за 2016 Малюга указал, что работает начальником отдела закупок и поставок ООО "Агро-С". Также известно, что он является игроком любительской футбольной команды Яготина "Автолидер".

У депутата есть жена и маленький сын.

ДТП произошло на дороге между городом Яготин и селом Сотниковка вечером 6 мая. Автомобиль Chevrolet Niva, за рулем которого находился депутат горсовета Яготина, выехал на встречную полосу и врезался в мотоцикл, на котором находились Александр Омеляшко и его отец. Александр воевал с 2014-го в АТО в батальоне "Киевская Русь". После аварии у депутата взяли на анализ кровь, в которой обнаружили 2 промилле алкоголя.