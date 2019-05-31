Смертельное ДТП на трассе: много погибших

Возле села Булдынка Одесской области на автодороге "Одесса-Южный" произошла смертельная ДТП вечером 30 мая.

Там столкнулись автомобили Toyota и ГАЗ. В результате аварии погибли 4 человека, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Автор: od.npu.gov.ua Под Одессой в ДТП погибли 4 человека

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Один человек в тяжелом состоянии в больнице, по сообщению спасателей.

Автор: od.npu.gov.ua Под Одессой в ДТП погибли 4 человека

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Тернопольской области в результате ДТП погибли сотрудники Укрэнерго. Они возвращались с работы на участке. При лобовом столкновении с грузовиком на месте погибли 3 мужчин, четвертый скончался в больнице.