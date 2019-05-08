Школьный автобус попал в смертельную аварию

В селе Шклинь Гороховского района Волынской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса и грузовика.

Водитель автобуса погиб. Авария произошла 7 мая, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: vl.npu.gov.ua На Волыни произошла смертельная ДТП с участием школьного автобуса и грузовика

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"Предварительно установлено, что водитель автобуса, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении грузовику. В результате столкновения транспортных средств погиб водитель школьного автобуса. Пассажиров в автобусе не было", - рассказали в полиции.

Автор: vl.npu.gov.ua На Волыни произошла смертельная ДТП с участием школьного автобуса и грузовика

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, следователи открыли уголовное производство.

Авария со школьным автобусом и BMW 520 произошла на трассе Выступовичи - Житомир вблизи села Веселовка Коростенского района. В автобусе на момент ДТП находилось 16 детей разного возраста и 28-летняя учительница местной школы. Ее с телесными повреждениями доставили в хирургическое отделение больницы.