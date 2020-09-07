Школьник с пистолетом ограбил заправку: преступление попало на видео

Фото: zk.npu.gov.ua

В Ужгороде на Закарпатье вооруженный пистолетом налетчик совершил разбойное нападение на АЗС.

Забрав из кассы выручку в сумме 2,5 тыс. грн, грабитель убежал. Его задержали через несколько часов. Им оказался 15-летний местный житель, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В полицию поступило сообщение о разбойном нападении на АЗС на ул. Заньковецкой в ​​Ужгороде. Как рассказала полицейским оператор автозаправки, в помещение ворвался мужчина в маске, вооруженный пистолетом, и приказал отдать ему деньги. Полицейские по горячим следам установили личность ночного разбойника. Им оказался 15-летний житель Ужгорода. Задержали парня в городе Иршаве, где он гостил у своих знакомых. У него изъяли вещественное доказательство - пневматический пистолет и частично деньги", - сказано в сообщении.

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Следователи полиции начали уголовное производство. Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрание в суде меры пресечения в виде содержания под стражей. Следователи также проверяют задержанного на причастность к совершению других преступлений на территории города и области.

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