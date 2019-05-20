"Сгорела даже форма". В дом полицейского попала молния

В Здолбунове Ровенской области от удара молнии сгорел дом, в котором жил полицейский с семьей.
Никто не пострадал. Однако без крова осталось 7 человек, сообщила в Facebook пресс-секретарь патрульной полиции Ровенской области Оксана Юрченко.
В семье не осталось ничего из вещей: "Сгорела даже полицейская форма", добавила Юрченко.
Она попросила неравнодушных помочь пострадавшим.
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Накануне на Тернопольщине шаровая молния взорвалась в сельской усадьбе.
В здании находилось двое взрослых и пятеро детей. Всех доставили в больницу, и после осмотра отпустили домой.
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