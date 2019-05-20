"Сгорела даже форма". В дом полицейского попала молния

В Здолбунове Ровенской области от удара молнии сгорел дом, в котором жил полицейский с семьей.

Никто не пострадал. Однако без крова осталось 7 человек, сообщила в Facebook пресс-секретарь патрульной полиции Ровенской области Оксана Юрченко.

В семье не осталось ничего из вещей: "Сгорела даже полицейская форма", добавила Юрченко.

Автор: Фейсбук В дом попала молния

Она попросила неравнодушных помочь пострадавшим.

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Автор: Фейсбук В дом попала молния

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