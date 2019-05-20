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понедельник, 20 мая 2019 05:05

"Сгорела даже форма". В дом полицейского попала молния

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В Здолбунове Ровенской области от удара молнии сгорел дом, в котором жил полицейский с семьей.

Никто не пострадал. Однако без крова осталось 7 человек, сообщила в Facebook пресс-секретарь патрульной полиции Ровенской области Оксана Юрченко.

В семье не осталось ничего из вещей: "Сгорела даже полицейская форма", добавила Юрченко.

Автор: Фейсбук
  В дом попала молния
В дом попала молния

Она попросила неравнодушных помочь пострадавшим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В доме взорвалась шаровая молния

Автор: Фейсбук
  В дом попала молния
В дом попала молния

Накануне на Тернопольщине шаровая молния взорвалась в сельской усадьбе.

В здании находилось двое взрослых и пятеро детей. Всех доставили в больницу, и после осмотра отпустили домой.

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