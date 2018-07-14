СБУ остановила незаконную торговлю оружием с зоны боевых действий

Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона сил ООС разоблачили и блокировали деятельность группы лиц, которые торговали оружием.

Оперативники установили, что в состав группы входило трое жителей Киева и области.

"Злоумышленники наладили канал противоправного перемещения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов из района проведения антитеррористической операции, а также последующий сбыт в других регионах Украины", - говорится в сообщении СБУ.

В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали ряд фактов продажи членами группы средств поражения на общую сумму более 100 тисяч гривен и изъяли гранатометы РПГ-22, карабин СКС, гранаты РГД-5 и Ф-1, патроны к автомату Калашникова.

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"Уголовное производство осуществляется по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия", - информируют в СБУ.





В Запорожье во время обыска в доме по улице Менделеева полиция разоблачила подпольную оружейную. Правоохранители изъяли несколько винтовок и специальное оборудование для изготовления и ремонта оружия, сообщают в отделе коммуникации полиции Запорожской области.