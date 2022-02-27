СБУ обнародовала секретные документы российских оккупантов

Служба безопасности Украины завладела секретными документами российских военных, которых украинские войска разбомбили под Гостомелем.

Теперь украинская спецслужба и вооруженные силы получили поименные данные на российских захватчиков, сообщили в СБУ.

Также среди документов – секретные пароли и шифры, которые использует страна-агрессор.

"Это позволит понять суть перехваченных разговоров врага", – говорят в СБУ.

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Среди документов также:

▪️боевой расчет с позывными бойцов и командиров;

▪схемы действий захватчиков: путей нападения, ухода, заправок и т.п.;

▪ Условные знаки противника, в частности, дешифрование команд управления.

Полученные документы будут служить доказательной базой суду. Они позволят держать на контроле каждую фамилию вражеских оккупантов и все из них, кто останутся в живых – обязательно будут наказаны.

Продолжаются третьи сутки российского военного вторжения против Украины. Российский оккупант снизил темпы наступления, но все еще продолжает попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины.

В течение суток российские оккупанты били по Киеву и другим городам баллистическими и крылатыми ракетами и применяли авиацию с территории Крыма и Республики Беларусь. В Мозырьском районе Беларуси захватчики сформировали ударную группу российских боевых вертолетов для нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры городов и по нашим войскам.