СБУ обнародовала секретные документы российских оккупантов

Служба безопасности Украины завладела секретными документами российских военных, которых украинские войска разбомбили под Гостомелем.
Теперь украинская спецслужба и вооруженные силы получили поименные данные на российских захватчиков, сообщили в СБУ.
Также среди документов – секретные пароли и шифры, которые использует страна-агрессор.
"Это позволит понять суть перехваченных разговоров врага", – говорят в СБУ.
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Среди документов также:
▪️боевой расчет с позывными бойцов и командиров;
▪схемы действий захватчиков: путей нападения, ухода, заправок и т.п.;
▪ Условные знаки противника, в частности, дешифрование команд управления.
Полученные документы будут служить доказательной базой суду. Они позволят держать на контроле каждую фамилию вражеских оккупантов и все из них, кто останутся в живых – обязательно будут наказаны.
Продолжаются третьи сутки российского военного вторжения против Украины. Российский оккупант снизил темпы наступления, но все еще продолжает попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины.
В течение суток российские оккупанты били по Киеву и другим городам баллистическими и крылатыми ракетами и применяли авиацию с территории Крыма и Республики Беларусь. В Мозырьском районе Беларуси захватчики сформировали ударную группу российских боевых вертолетов для нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры городов и по нашим войскам.
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