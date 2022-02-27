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воскресенье, 27 февраля 2022 10:31

Спецтема: Напад Росії на Україну

СБУ обнародовала секретные документы российских оккупантов
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Служба безопасности Украины завладела секретными документами российских военных, которых украинские войска разбомбили под Гостомелем.

Теперь украинская спецслужба и вооруженные силы получили поименные данные на российских захватчиков, сообщили в СБУ.

СБУ завладела секретными документами российских военных, которых разбомбили под Гостомелем
Фото: t.me/SBUkr
СБУ завладела секретными документами российских военных, которых разбомбили под Гостомелем
СБУ завладела секретными документами российских военных, которых разбомбили под Гостомелем
СБУ завладела секретными документами российских военных, которых разбомбили под Гостомелем
СБУ завладела секретными документами российских военных, которых разбомбили под Гостомелем

Также среди документов – секретные пароли и шифры, которые использует страна-агрессор.

"Это позволит понять суть перехваченных разговоров врага", – говорят в СБУ.

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Среди документов также:
▪️боевой расчет с позывными бойцов и командиров;
▪схемы действий захватчиков: путей нападения, ухода, заправок и т.п.;
▪ Условные знаки противника, в частности, дешифрование команд управления.

Полученные документы будут служить доказательной базой суду. Они позволят держать на контроле каждую фамилию вражеских оккупантов и все из них, кто останутся в живых – обязательно будут наказаны.

Продолжаются третьи сутки российского военного вторжения против Украины. Российский оккупант снизил темпы наступления, но все еще продолжает попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины.

В течение суток российские оккупанты били по Киеву и другим городам баллистическими и крылатыми ракетами и применяли авиацию с территории Крыма и Республики Беларусь. В Мозырьском районе Беларуси захватчики сформировали ударную группу российских боевых вертолетов для нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры городов и по нашим войскам.

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