Рецидивист за 15 мин. ограбил магазин, избил водителя и угнал машину

В селе Горбановка на Полтавщине 37-летний мужчина набрал в магазине продуктов, за которые не расплатился.

А через 15 мин. избил 43-летнего водителя и похитил его автомобиль Audi А6. На нем его и задержали на выезде из Полтавы. Выяснилось, что подозреваемый ранее имел проблемы с законом за нанесение телесных повреждений, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: pl.npu.gov.ua На Полтавщине полицейские задержали мужчину, который украл в магазине продукты, избил водителя и угнал его авто

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"Пострадавший водитель сообщил, что неизвестный похитил его автомобиль. В течение часа полицейские обнаружили и заблокировали дальнейшее движение угнанному автомобилю в селе Супруновка на автотрассе Киев - Харьков. Установили, что задержанный за 15 минут до угона авто украл продукты питания в одном из магазинов", - рассказал начальник отдела №2 Полтавского районного управления полиции Максим Евграфов.

Следователи открыли уголовное производство. Задержанному грозит до 8 лет тюрьмы.

В Киеве женщина навеселе угнала автомобиль Skoda. Заявитель сообщил в полицию, что он оставил ключи, которые были в замке зажигания, и девушку, с которой познакомился накануне через сеть интернет. Угонщицу задержали. Свой поступок объяснила желанием "покататься и посмотреть елку на Подоле".