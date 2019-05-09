 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Просмотров: 1125
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
7 Просмотров: 4043
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 900
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2250
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3222
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5544
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1872
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2034
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3267
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5465
Фото
Все фото
5
6
6
4
3
Разоблачили подпольную оружейную и тайник с арсеналом
Разоблачили подпольную оружейную и тайник с арсеналом
В аварии пострадали дети пьяного водителя
В аварии пострадали дети пьяного водителя
Город затопили реки - люди передвигаются на лодках
Город затопили реки - люди передвигаются на лодках
Горела цистерна с ядохимикатами
Горела цистерна с ядохимикатами
Владельца сети магазинов похитили и требовали &quot;дань&quot;
Владельца сети магазинов похитили и требовали "дань"
Видео
Все видео
Пьяный россиянин полез драться с украинскими пограничниками
Пьяный россиянин полез драться с украинскими пограничниками
Задержали мужчину, который расстрелял полицейский автомобиль
Задержали мужчину, который расстрелял полицейский автомобиль
Взрыв гранаты в Марганце: первые подробности
Взрыв гранаты в Марганце: первые подробности
В черкасской колонии голодают заключенные
В черкасской колонии голодают заключенные
Задержали предполагаемого убийцу беременной женщины
Задержали предполагаемого убийцу беременной женщины
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 2898
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1251
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1368
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3177
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3312
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 387
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
четверг, 09 мая 2019 18:10

Разоблачили подпольную оружейную и тайник с арсеналом
5

  Комментировать

В Одессе сотрудники СБУ разоблачили подпольную оружейную и тайник с арсеналом из Донбасса
Фото: facebook.com/sbu.odessa
В Одессе сотрудники СБУ разоблачили подпольную оружейную и тайник с арсеналом из Донбасса
В Одессе сотрудники СБУ разоблачили подпольную оружейную и тайник с арсеналом из Донбасса
В Одессе сотрудники СБУ разоблачили подпольную оружейную и тайник с арсеналом из Донбасса
В Одессе сотрудники СБУ разоблачили подпольную оружейную и тайник с арсеналом из Донбасса

В Одесской области разоблачили мужчину, который хранил дома огнестрельное оружие и боеприпасы.

Также злоумышленник занимался переработкой травматического оружия в боевое, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Во время обыска у мужчины изъяли шесть пистолетов Макарова, Вальтер, Беретту и револьвер РОНМ. Пятьдесят патронов калибра девять миллиметров, три устройства для безшумовой стрельбы и составные части к огнестрельному оружию", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ остановила незаконную торговлю оружием с зоны боевых действий

Также неподалеку от поселка Авангард Овидиопольского района в заброшенном здании обнаружили тайник с военным вооружением. Это мина, около кг тротила, пластид, 6 гранат РГД-5 и Ф, 3 запала к ручным гранатам и электродетонатор. По оперативной информации, взрывчатка была переправлена ​​из района проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Следователи открыли уголовные производства.

В Запорожье во время обыска в доме по улице Менделеева полиция разоблачила подпольную оружейную. Правоохранители изъяли несколько винтовок и специальное оборудование для изготовления и ремонта оружия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разоблачили подпольную оружейную и тайник с арсеналом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
мая

День победы сделали выходным в 1965 году

В военной операции Германия потеряла 100 тысяч бойцов

Самое читаемое
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
26
 4 Просмотров: 190949
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
25
 1 Просмотров: 129178
Полякова снова полностью обнажилась и выложила фото в Instagram
Полякова снова полностью обнажилась и выложила фото в Instagram Просмотров: 27999
Кот-артист: 15 забавных фото, которые заставляют улыбнуться
Кот-артист: 15 забавных фото, которые заставляют улыбнуться
15
 Просмотров: 23870
Тина Кароль озадачила фанов новым фото
Тина Кароль озадачила фанов новым фото Просмотров: 14464
Происшествия
Мужчину убили во время драки
Мужчину убили во время драки Просмотров: 270
В посольстве Дании незаконно удерживают украинского ребенка, которого похитил отец
В посольстве Дании незаконно удерживают украинского ребенка, которого похитил отец Просмотров: 207
В Сумах задержан похититель, который вымогал деньги у владельца местной сети магазинов - СМИ
В Сумах задержан похититель, который вымогал деньги у владельца местной сети магазинов - СМИ Просмотров: 351
В аварии пострадали дети пьяного водителя
В аварии пострадали дети пьяного водителя
6
 Просмотров: 396
Город затопили реки - люди передвигаются на лодках
Город затопили реки - люди передвигаются на лодках
6
 Просмотров: 1926
Больше всего комментируют
8
В Украине сегодня День памяти и примирения
5
Под Павлополем погиб десантник Владимир Коваль
5
"Измерение этой победы - миллионы жизней" - Порошенко обратился к украинцам
5
Организатора пророссийской акции в Киеве задержали полицейские
4
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
Голосов: 39
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua