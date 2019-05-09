Разоблачили подпольную оружейную и тайник с арсеналом

Фото: facebook.com/sbu.odessa

В Одесской области разоблачили мужчину, который хранил дома огнестрельное оружие и боеприпасы.

Также злоумышленник занимался переработкой травматического оружия в боевое, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Во время обыска у мужчины изъяли шесть пистолетов Макарова, Вальтер, Беретту и револьвер РОНМ. Пятьдесят патронов калибра девять миллиметров, три устройства для безшумовой стрельбы и составные части к огнестрельному оружию", - сказано в сообщении.

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Также неподалеку от поселка Авангард Овидиопольского района в заброшенном здании обнаружили тайник с военным вооружением. Это мина, около кг тротила, пластид, 6 гранат РГД-5 и Ф, 3 запала к ручным гранатам и электродетонатор. По оперативной информации, взрывчатка была переправлена ​​из района проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Следователи открыли уголовные производства.

В Запорожье во время обыска в доме по улице Менделеева полиция разоблачила подпольную оружейную. Правоохранители изъяли несколько винтовок и специальное оборудование для изготовления и ремонта оружия.