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понедельник, 27 мая 2019 14:03

"Разбивают головы и добавляют сроки": показали кадры из мятежной колонии в Одессе

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&quot;Разбивают головы и добавляют сроки&quot;: показали кадры из мятежной колонии в Одессе
В одесской колонии произошел мятеж. Фото - Думская

В сети появилось видео с одесской колонии №51, в которой бунтуют заключенные.

В частности, на видео заключенные пытаются строить баррикады и жалуются на действия силовиков и сотрудников колонии, которые "разбивают им головы и добавляют сроки". Кроме того, они заявляют о коррупции в тюремном учреждении. Запись опубликована на Youtube-канале одесского издания "Думская".

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27 мая в одесской Южной исправительной колонии общего режима №51 вспыхнули беспорядки. По данным местных СМИ, конфликт назревал в течение последней недели, а сегодня вылился в открытое противостояние. Также сообщается, что полиция задержала у стен колонии так называемую "группу поддержки", присланную криминальным авторитетом.

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