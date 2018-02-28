Разбитые машины, травмированые дети и погибшие водители: подборка аварий за февраль

Последний месяц зимы оказался сложным для украинских автомобилистов. Ситуация на дорогах ухудшилась из-за мороза и гололеда. Gazeta.ua напоминает о наиболее трагических случаях.

2 февраля в Одессе на ул. Черноморского казачества произошло ДТП. Водитель Toyota не справился с управлением и врезался в столб. Его пассажир погиб. Самого водителя с тяжелыми травмами госпитализировали.

Автор: Нацполиция Украины Авто влетело в столб, и едва не разорвалось пополам.

9 февраля в Киеве на Лыбидской развязке водитель Audi не справился с управлением, вылетел с дороги и боком врезался в столб. Причиной ДТП стала скользкая дорога. Водитель и пассажир автомобиля госпитализированы с тяжелыми травмами.

Автор: Киев Оперативный После вылета из скользкой дороги автомобиль согнуло пополам

Жуткая авария произошла 10 февраля. В нескольких километрах от Ирпеня Киевской области лоб в лоб столкнулись автомобиль Renault и микроавтобус Iveco.

Автор: А. Ракитин Водитель и пассажирка легковушки погибли на месте

Микроавтобус слетел с дороги в кювет и перевернулся на бок.

Автор: А. Ракитин Водитель и пассажир буса получили тяжелые травмы.

Не только гололедица может стать причиной аварии, но и безответственность водителей. 11 февраля 18-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением и сбила двух человек на пешеходном переходе.

Автор: dtp.kiev.ua 42-летняя женщина погибла на месте проишествия

Правоохранители выяснили, что она управляла чужим авто и даже не имела водительского удостоверения

Автор: dtp.kiev.ua 22-летний военнослужащий госпитализирован с тяжелыми травмами

13 февраля из-за скользкой дороги и плохой видимости произошло ДТП трассе Кропивницкий - Кривой Рог в Долинском районе. Легковушка Skoda на высокой скорости залетела под грузовой aвтoмoбиль VOLVO.

Автор: dtp.kiev.ua Трое людей находившихся в авто погибли на месте

14 февраля, Киев, скользкая дорога. BMW вылетел с дороги и раздавил женщину.

Автор: dtp.kiev.ua BMW сбил женщину-пешехода и врезался в столб

Автор: dtp.kiev.ua От полученных травм женщина погибла моментально

16 февраля примерно в 9 часов произошло смертельное ДТП на трассе Киев - Харьков. Водитель фуры остановил свой автомобиль на обочине и осуществлял ремонт. В это время в него въехал автомобиль Audi. В результате произошло возгорание иномарки.

Автор: Нацполиция Украины В аварии погибли водитель и три пассажира иномарки - женщины 31, 50, 66 лет

17 февраля на Киевщине вблизи поселка Глеваха водитель автомобиля "Нива" нарушил правила дорожного движения и спровоцировал аварию. В ДТП попал автобус, в котором ехали дети. В результате столкновения водитель и пассажир легковушки погибли. 9 детей-пассажиров автобуса были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

20 февраля в Киеве на перекрестке проспекта Алишера Навои и бул. Перова столкнулись автомобили Skoda и Renault. Водитель Skoda вылетел из авто и от полученных травм погиб на месте аварии.

Автор: dtp.kiev.ua Renault остановился "благодаря" дереву.

Автор: dtp.kiev.ua Водитель Skoda от полученных травм погиб на месте

22 февраля масштабная авария под Винницей, возле села Сосенка. Citroen въехал в дорожный знак. За ним на скользкой дороге занесло Renault. Авто влетело в "ВАЗ", который выезжал на перекресток со второстепенной дороги. В момент, когда внутри "скорой" пострадавшим оказывали помощь, а вокруг собрались люди, в машину медиков и толпу на большой скорости влетел Мercedes.В общем травмированы 9 человек в возрасте от 35 до 60 лет.

24 февраля в Бердянском районе Запорожской области произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. Водитель автомобиля "ВАЗ-2115" не выбрал безопасную скорость движения. Он не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем, который двигался навстречу.

Автор: Нацполиция Украины Водитель и пассажир легковушки погибли на месте.

26 февраля на трассе под Киевом, неподалеку от села Счастливое произошло ДТП с участием фуры и микроавтобуса. У "Газели" оторвалось колесо и в нее въехала фура. Погиб один человек. MAN раскатал по асфальту водителя и разорвал поломанную "Газель".



Уважаемые водители! Соблюдайте правила дорожного движения и будьте особенно внимательны во время сложных погодных условий.

В прошлом году произошло более 162 тыс. аварий. В них пострадали более 27,7 тыс. человек. Погибло - более 3,4 тыс. В прошлом году по вине пешеходов произошло почти 1,3 тыс. аварий. Это - почти вдвое меньше, чем в 2016-м. Gazeta.ua подготовила подборку ДТП на пешеходных переходах.